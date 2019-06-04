Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВ

Кировоградский окружной административный суд принял решение освободить не получающих доход предпринимателей-упрощенцев (ФЛП) от обязательной уплаты единого социального взноса (ЕСВ), который составляет 918,06 грн в месяц. Об этом говорится в решении суда №340/453/19.

Судебное разбирательство было инициировано предпринимателем, который с 1997 года не вел предпринимательскую деятельность и не получал доходов, но при этом был зарегистрирован как ФЛП. Это послужило причиной обращения в суд с заявлением к Государственной фискальной службе (ГФС) об отмене требований по уплате долга по ЕСВ. В то же время налоговая служба заявляет, что независимо от получения дохода, ФЛП обязан выплачивать взнос в минимальном размере, установленном законом.

«У физического лица-предпринимателя, избравшего упрощенную систему налогообложения и которое не получает доход (не осуществляет предпринимательскую деятельность), не возникает обязанности уплачивать взнос в минимальном размере», – говорится в решении суда.