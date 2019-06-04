Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцев

Рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине как минимум вдвое.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
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«Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и приобрести то, что нужно. Мне удалось сделать с 50 долларов минимальной зарплаты – 150 долларов. В ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в 300 долларов. Я знаю, как это нужно сделать дальше. Печатный станок – это не сценарий работы правительства. Только экономика – за счет детенизации и инвестиций», – добавил Гройсман.
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