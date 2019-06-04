Половина украинцев считают недостаточным свой доход для нормальной жизни

Почти половина участников опроса Барометр счастья в Украине довольны своей текущей работой – 44%, хотя 51% считают свой уровень доходов недостаточно для нормальной жизни.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-исследования, которое проводит Европейская Бизнес Ассоциация.



В ЕБА отмечают, что общая картина в этом году немного улучшилась. Интегральный показатель в 2019 году составил 2,61 баллов из 5 возможных по шкале Лайкерта, что на 0,14 балла больше, чем в прошлом году.

В общем оценивали девять ключевых факторов:

Уровень доходов.

Текущая работа.

Системы здравоохранения.

Системы образования.

Социальная жизнь и досуг.

Безопасность.

Соблюдение прав.

Экология.

Общий опыт жизни в Украине.

“Результат Индекса оказывается в отрицательной плоскости. Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами. Так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133 место из 156 стран, а следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира. Это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах”, – прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Только 58% украинцев довольны системой здравоохранения, а образования – 52%. 28% опрошенных чувствуют себя в безопасности, тогда как 38% уверены, что их права соблюдаются.

Это становится причиной того, что все больше украинцев едут в поисках счастья за границу. Для того, чтобы победить этот негативный тренд, украинцы ждут от власти следующих изменений в порядке актуальности: