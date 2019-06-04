Половина украинцев считают недостаточным свой доход для нормальной жизни

Почти половина участников опроса Барометр счастья в Украине довольны своей текущей работой – 44%, хотя 51% считают свой уровень доходов недостаточно для нормальной жизни.
Об этом свидетельствуют результаты экспресс-исследования, которое проводит Европейская Бизнес Ассоциация.
В ЕБА отмечают, что общая картина в этом году немного улучшилась. Интегральный показатель в 2019 году составил 2,61 баллов из 5 возможных по шкале Лайкерта, что на 0,14 балла больше, чем в прошлом году.
В общем оценивали девять ключевых факторов:
“Результат Индекса оказывается в отрицательной плоскости. Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами. Так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133 место из 156 стран, а следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира. Это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах”, – прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
Только 58% украинцев довольны системой здравоохранения, а образования – 52%. 28% опрошенных чувствуют себя в безопасности, тогда как 38% уверены, что их права соблюдаются.
Это становится причиной того, что все больше украинцев едут в поисках счастья за границу. Для того, чтобы победить этот негативный тренд, украинцы ждут от власти следующих изменений в порядке актуальности:
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