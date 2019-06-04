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Индия ввела пошлины на товары из США

Индия ввела пошлины на товары из США

Индия с 16 июня ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых из Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявило индийское Министерство финансов, передает The Economic Times.

Согласно принятому решению, меры коснутся 28 товаров, в частности, пошлины на ввозимые из США яблоки составят 70%, также пошлинами обложат миндаль и грецкий орех.

В Индии рассчитывают получить от введения вышеназванных мер около 220 млн долларов.

Введение страной дополнительных пошлин стало ответом на отмену США торговых льгот.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия не предоставила равный доступ к своим рынкам.

По материалам РБК-Украина
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