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Евросоюз может приостановить безвиз для отдельных стран

Евросоюз может приостановить безвиз для отдельных стран

Европейская комиссия может приостановить действие безвизового режима для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки, из-за растущего количества мигрантов из этих стран.

По словам Еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, страны могут избежать приостановления действия безвиза, если количество просителей убежища из Западных Балкан и Латинской Америки уменьшится.

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“Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность – защищать эту привилегию”, – подчеркнул Аврамопулос.

По материалам РБК-Украина
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