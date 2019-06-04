Евросоюз может приостановить безвиз для отдельных стран

Европейская комиссия может приостановить действие безвизового режима для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки, из-за растущего количества мигрантов из этих стран.

По словам Еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, страны могут избежать приостановления действия безвиза, если количество просителей убежища из Западных Балкан и Латинской Америки уменьшится.

Читайте также: ЕС исключил одну страну из черного списка налоговых гаваней

“Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность – защищать эту привилегию”, – подчеркнул Аврамопулос.