ЕС исключил одну страну из "черного списка" налоговых гаваней

Европейский Союз исключил Доминику из “черного списка” налоговых гаваней после того, как страна выполнила необходимые требования.
Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
“Доминика выполнила свои обязательства и решила беспокойство ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи. Этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, не сотрудничающих с ЕС” , – говорится в сообщении.
В “черном списке” ЕС теперь остаются 11 юрисдикций: Американские Самоа, Белиз, Фиджи, Гавайи, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова и Вануату.
ЕС создал “черный список” в 2017 году после вскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.
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