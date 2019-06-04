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Зеленский предлагает Раде отменить формулу "Роттердам+"

Зеленский предлагает Раде отменить формулу "Роттердам+"

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде отменить формулу “Роттердам+”. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

Он отметил, что команда главы государства подготовила соответствующий законопроект, который внесут в парламент в понедельник, 17 июня.

“Команда президента подготовила законопроект, в понедельник будет внесен в Раду, о снижении стоимости электроэнергии, а именно предлагается, чтобы формула “Роттердам+” была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула. Можно назвать “Роттердам минус”, – сказал представитель Зеленского в Кабмине.

Герус отметил, что из формулы уберут стоимость доставки угля из Роттердама.

“Из формулы уберут стоимость доставки угля из Роттердама… предлагается введение дисконтов – если хуже качество угля, должна быть ниже стоимость, которая зачисляется в тариф… Этим же законом предлагается перенести запуск рынка электроэнергии на один год, потому что неправильно настолько неподготовленный рынок запускать с 1 июля. На протяжении этого года будет существовать формула “Роттердам-”, – заявил он.

Напомним, Зеленский предлагает Верховной Раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. Так, в понедельник, 10 июня, глава государства зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

По материалам РБК-Украина
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