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Еще 5 отделений будут работать по новому графику

Уважаемые клиенты,

Альфа-Банк Украина продолжает постепенно менять график работы своих отделений по всей Украине, чтобы становиться еще более доступными и удобными для каждого клиента. Всего банк планирует изменить график работы 25-ти отделений.

С 18 июня 2019 года на новый график работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 и суббота с 10:00 до 16:00 (воскресенье – выходной), перейдут еще 5 отделений:

  • Отделение «Хмельницкое №3» по адресу: г. Хмельницкий, ул. Соборная, 34
  • Отделение «Белоцерковское» по адресу: Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Соборная, 1/1
  • Отделение «Ивано-Франковское» по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. Мицкевича, 8
  • Отделение «Киевское №1» по адресу: г. Киев, ул. Р. Окипной, 4А
  • Отделение «Николаевское №1» по адресу: г. Николаев, ул. Шевченко, 59-А

Кроме того, для клиентов, которые будут оформлять банковские продукты именно по субботам, банк подготовил специальные условия:

  • скидку до 20% при оформлении кредита,
  • дополнительно до +0,5% при открытии срочного валютного депозита на сумму от 15 тыс. долл. США/евро,
  • льготный период на расчетно-кассовое обслуживание – 0 грн в течение 6 месяцев при оформлении дебетовой карты.

Приходите и получайте свою выгоду!

Напомним, что с 1 апреля 2019 года по новому графику уже работают следующие отделения:

  • Отделение «Киевское №4» по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 14
  • Отделение «Луцкое» по адресу: г. Луцк, пр-т. Воли, 7
  • Отделение «Святошинское» по адресу: г. Киев, просп. Победы, 106/2
  • Отделение «Львовское» по адресу: г. Львов, пл. Рынок, 26
  • Отделение «Харьковское №3» по адресу: г. Харьков, м-н Павловский, 2
  • Отделение «Черкасское» по адресу: г. Черкассы, б-р Шевченко, 258

Следите за обновлениями, чтобы узнавать об изменениях графика работы других отделений

По материалам Альфа-Банк
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