Еще 5 отделений будут работать по новому графику

Уважаемые клиенты,
Альфа-Банк Украина продолжает постепенно менять график работы своих отделений по всей Украине, чтобы становиться еще более доступными и удобными для каждого клиента. Всего банк планирует изменить график работы 25-ти отделений.
С 18 июня 2019 года на новый график работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 и суббота с 10:00 до 16:00 (воскресенье – выходной), перейдут еще 5 отделений:
Кроме того, для клиентов, которые будут оформлять банковские продукты именно по субботам, банк подготовил специальные условия:
Приходите и получайте свою выгоду!
Напомним, что с 1 апреля 2019 года по новому графику уже работают следующие отделения:
Следите за обновлениями, чтобы узнавать об изменениях графика работы других отделений
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