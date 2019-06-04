Ernest Airlines планирует открыть базу в Украине

Итальянский лоукост Ernest Airlines в 2020 году планирует открыть базу в Украине.

В планах авиаперевозчика открытие собственного офиса в Киеве, который будет заниматься обслуживанием агентств и пассажиров, а также собственного колл-центра в Украине. В настоящее время указанные планы на этапе обсуждения.

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Кроме этого, поддержка пассажиров осуществляется украиноязычными операторами из Италии.

За последние два года объем инвестиций, которые компания потратила для развития своего присутствия в Украине – 30 миллионов евро. В следующие два года компания планирует потратить 100 миллионов евро.

В настоящее время флот Ernest Airlines включает три самолета A320 и один A319.