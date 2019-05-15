British Airways закрывает единственный рейс из Киева

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British Airways осенью прекратит полеты по своему единственному маршруту в Украине Киев-Лондон, полеты по которому сейчас выполняются с частотой шесть раз в неделю.
Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, последний рейс состоится 3 октября.
“Мы с сожалением прекращаем рейсы в Киев. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным”, – сообщили в British Airways.
Авиакомпания сейчас ведет работу с другими авиаперевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажирам, которые успели сделать бронирование на отмененные рейсы.
British Airways была единственным перевозчиком на линии Киев-Лондон, который летал в аэропорт Хитроу. Обслуживающая этот маршрут МАУ летает в Гатвик, Ryanair – в Станстед, Wizz Air – в Лутон.
В 2017 году отказ аэропорта Борисполь предоставлять скидки Ryanair на оплату пассажирского сбора на маршруте Киев-Лондон стал одной из причин отказа бюджетника от выхода на украинский рынок.
В начале 2018 аэропорт урегулировал эту ситуацию, изменив правила предоставления скидок, по которым ирландский лоу-кост получил возможность выполнять рейсы Киев-Лондон на льготных условиях в случае, если авиакомпания привлекала новых пассажиров не за счет их перетекания от авиаперевозчиков, которые уже летают на маршруте.
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