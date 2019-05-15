0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 184 0

British Airways закрывает единственный рейс из Киева

British Airways закрывает единственный рейс из Киева

British Airways осенью прекратит полеты по своему единственному маршруту в Украине Киев-Лондон, полеты по которому сейчас выполняются с частотой шесть раз в неделю.

Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, последний рейс состоится 3 октября.

“Мы с сожалением прекращаем рейсы в Киев. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным”, – сообщили в British Airways.

Авиакомпания сейчас ведет работу с другими авиаперевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажирам, которые успели сделать бронирование на отмененные рейсы.

British Airways была единственным перевозчиком на линии Киев-Лондон, который летал в аэропорт Хитроу. Обслуживающая этот маршрут МАУ летает в Гатвик, Ryanair – в Станстед, Wizz Air – в Лутон.

В 2017 году отказ аэропорта Борисполь предоставлять скидки Ryanair на оплату пассажирского сбора на маршруте Киев-Лондон стал одной из причин отказа бюджетника от выхода на украинский рынок.

В начале 2018 аэропорт урегулировал эту ситуацию, изменив правила предоставления скидок, по которым ирландский лоу-кост получил возможность выполнять рейсы Киев-Лондон на льготных условиях в случае, если авиакомпания привлекала новых пассажиров не за счет их перетекания от авиаперевозчиков, которые уже летают на маршруте.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.