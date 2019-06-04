Безработица в Украине снижается несколько месяцев подряд

В мае 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 300,9 тысяч безработных, что на 10,5 тысяч меньше, чем в апреле 2019 года (311,4 тысяч).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата:

количество вакансий составляло 96,2 тысяч (апреле 90,8 тысяч)

нагрузки зарегистрированных безработных на одну вакансию – 3,0 (в апреле – 3,0).

Размер пособия по безработице в Украине: