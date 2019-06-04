0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 248 0

Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

Цементные дороги могут быть спасением для межрайонных дорог и дорог в небольших населенных пунктах.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

Читайте также: Сколько средств в 2019 выделят на ремонт дорог и какие будут восстанавливать в первую очередь

“Отдельное направление производства – цемент для автомобильных дорог. Эта технология дорожного строительства дешевле и выносливее чисто асфальтового покрытия. И главное – она ​​украинская. Цементные дороги – это спасение для межрайонных дорог и дорог в небольших населенных пунктах”, – написал он.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.