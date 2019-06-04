Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

Цементные дороги могут быть спасением для межрайонных дорог и дорог в небольших населенных пунктах.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.
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“Отдельное направление производства – цемент для автомобильных дорог. Эта технология дорожного строительства дешевле и выносливее чисто асфальтового покрытия. И главное – она украинская. Цементные дороги – это спасение для межрайонных дорог и дорог в небольших населенных пунктах”, – написал он.
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