Подразделение Volvo переходит на новый вид транспорта

Компания Volvo Buses осенью текущего года начнет серийное производство новейшего электрического шарнирно-сочленённого автобуса Volvo 7900 Electric. Он на 80% эффективнее, чем дизельный автобус.
Официальная премьера нового шведского электробуса состоится в октябре. Его «в живую» смогут увидеть посетители международной выставки в Брюсселе. Сразу после этого начнется его серийное производство.
Volvo 7900 Electric будут выпускать в двух версиях, в зависимости от длины — 18 и 18,7 метра. Вместимость – до 150 человек. Такой электрический автобус можно будет подзаряжать при помощи быстрой станции зарядки в перерывах между движением по маршруту, или ночью в автопарке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учителям собираются реформировать зарплатуВчера, 12:02 - 2747 11
Roshen через суд закрепил за собой красную ленту для тортовВчера, 07:18 - 1202 7
В Италии придумали, как заставить население достать деньги "из-под матраса"Вчера, 09:45 - 9402 5
Россия предлагает Украине отказаться от $2,8 млрд и признать долг в $80 млрд перед Газпромом - НафтогазВчера, 11:46 - 4389 4
В России разрабатывают смартфоны на собственной операционной системеВчера, 23:38 - 109 2
В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золотаВчера, 06:06 - 9404
В Италии придумали, как заставить население достать деньги "из-под матраса"Вчера, 09:45 - 9402 5
IKEA поменяла планы по выходу на украинский рынокВчера, 14:00 - 4735
Россия предлагает Украине отказаться от $2,8 млрд и признать долг в $80 млрд перед Газпромом - НафтогазВчера, 11:46 - 4389 4
Учителям собираются реформировать зарплатуВчера, 12:02 - 2747 11
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмариныПозавчера, 14:10 - 479 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1524
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1270
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7092 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1788