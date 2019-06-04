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Подразделение Volvo переходит на новый вид транспорта

Подразделение Volvo переходит на новый вид транспорта

Компания Volvo Buses осенью текущего года начнет серийное производство новейшего электрического шарнирно-сочленённого автобуса Volvo 7900 Electric. Он на 80% эффективнее, чем дизельный автобус.

Официальная премьера нового шведского электробуса состоится в октябре. Его «в живую» смогут увидеть посетители международной выставки в Брюсселе. Сразу после этого начнется его серийное производство.

Volvo 7900 Electric будут выпускать в двух версиях, в зависимости от длины — 18 и 18,7 метра. Вместимость – до 150 человек. Такой электрический автобус можно будет подзаряжать при помощи быстрой станции зарядки в перерывах между движением по маршруту, или ночью в автопарке.

По материалам autonews.ua
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