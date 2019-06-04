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Маск рассказал, что тормозит выпуск пикапа Tesla

Маск рассказал, что тормозит выпуск пикапа Tesla

В Tesla начнут выпускать пикап Cyberpunk Truck и грузовик Semi, только когда смогут увеличить объемы производства батарей.

С таким заявлением выступил Илон Маск во время собрания акционеров компании.

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По его словам, пока что после Model 3 приоритетом для Tesla является Model Y, которая должна выйти в серию осенью 2020 года. Для реализации такого плана внутри компании разработан четкий и жесткий график.

В то же время, Маск рассказал, что может явить миру первый электрический пикап марки в конце лета 2019 года.

Что касается Semi, то Илон Маск подтвердил ранее озвученную информацию – в производство электрический грузовик в этом году не пойдет, но это должно произойти к концу 2020 года.

По материалам ТСН
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