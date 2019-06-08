0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Tesla ограничит возможности уже проданных электромобилей Model 3

Tesla ограничит возможности уже проданных электромобилей Model 3

Первые покупатели электрокаров Tesla Model 3 начального уровня в скором времени не смогут воспользоваться всеми возможностями своих автомобилей. Дело в том, что они поставлялись с разблокированным программным обеспечением, которое позволяло владельцам получать доступ к функциям, присущим в более дорогой конфигурации Standard Range Plus.

В конце мая Tesla начала блокировать расширенные функции в новых автомобилях Model 3, лишая их автопилота, встроенной навигации и других опций. Теперь компания делает то же самое, только уже на проданных автомобилях.

Владельцы Model 3 отмечают, что начали получать электронные письма от Tesla с предупреждением об ограничении возможностей их автомобилей через обновление программного обеспечения, которое сделает из Plus-версии стандартную.

«Ваш автомобиль Model 3 скоро получит новое программное обеспечение, которое соответствует заказанной вами конфигурации Standard Range. Как мы уже ранее сообщали, в ней ограничен запас хода (354 км) и заблокированы несколько опций. Чтобы и дальше пользоваться расширенными возможностями, такими как более быстрое ускорение и функция автопилота, обратитесь в сервис обслуживания через приложение Tesla», – говорится в письме.

Помимо указанных опций, клиенты могут также потерять доступ к встроенному сервису потоковой передачи музыки и функции подогрева задних сидений. Полный список будет известен, когда выйдет соответствующее обновление. Впрочем, владельцы Tesla всегда смогут доплатить за эти дополнительные функции.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.