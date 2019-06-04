НБУ разрешил банкам давать кредиты иностранным компаниям в гривне для покупки ОВГЗ

Национальный банк Украины разрешил банкам с 14 июня предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также: Нацбанк создает специальное подразделение по защите прав потребителей
Также регулятор своим постановлением внес покупку ОВГЗ в перечень исключений, при которых украинским банкам можно осуществлять операции форвард (операции по договору, который предусматривает поставки валюты позже, чем на второй день заключения договора) и своп (операции по договору, который предусматривает покупку или продажу иностранной валюты с обратной ее продажей или покупкой на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций на момент заключения договора).
Такая норма действует при условии, если срок проведения операций не превышает 14 дней.
«Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку», – цитирует пресс-служба НБУ заместителя главы регулятора Олега Чурия.
Также компании смогут рассчитываться по внешнеэкономическим сделкам и валютными, и гривневыми платежными картами, если речь идет о сумме в 150 тысяч гривен.
До сих пор резидентам Украины можно было предоставлять только потребительские гривневые кредиты физическим лицам-нерезидентам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)Вчера, 12:03 - 17565 29
У Зеленского намерены открыть рынок земли через годВчера, 15:07 - 1317 8
📌 Сколько денег украинцы готовы тратить на выпускные детей (опрос)Вчера, 10:40 - 1984 8
От трат на какие "радости жизни" вам отказаться сложнее всего? (опрос)Вчера, 11:35 - 1180 6
Roshen через суд закрепил за собой красную ленту для тортов3 ч. назад - 294 5
Юрист рассказал, чем грозит водителю отсутствие аптечки в автоВчера, 13:01 - 19164 1
В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)Вчера, 12:03 - 17565 29
Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитовВчера, 14:34 - 3532
Представитель Зеленского рассказал, как планируют снижать тарифы на коммуналкуВчера, 19:04 - 2143 5
📌 Сколько денег украинцы готовы тратить на выпускные детей (опрос)Вчера, 10:40 - 1984 8
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмариныВчера, 14:10 - 244 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1466
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1234
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6906 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1764