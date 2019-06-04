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НБУ разрешил банкам давать кредиты иностранным компаниям в гривне для покупки ОВГЗ

НБУ разрешил банкам давать кредиты иностранным компаниям в гривне для покупки ОВГЗ

Национальный банк Украины разрешил банкам с 14 июня предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Также регулятор своим постановлением внес покупку ОВГЗ в перечень исключений, при которых украинским банкам можно осуществлять операции форвард (операции по договору, который предусматривает поставки валюты позже, чем на второй день заключения договора) и своп (операции по договору, который предусматривает покупку или продажу иностранной валюты с обратной ее продажей или покупкой на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций на момент заключения договора).

Такая норма действует при условии, если срок проведения операций не превышает 14 дней.

«Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку», – цитирует пресс-служба НБУ заместителя главы регулятора Олега Чурия.

Также компании смогут рассчитываться по внешнеэкономическим сделкам и валютными, и гривневыми платежными картами, если речь идет о сумме в 150 тысяч гривен.

До сих пор резидентам Украины можно было предоставлять только потребительские гривневые кредиты физическим лицам-нерезидентам.

По материалам Finance.UA
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