Украинский стартап будет производить уникальные энергонезависимые дома

Стартап PassivDom запустила франшизу по производству автономных домов, в которых можно комфортно жить без подключения к центральным сетям. Один дом потребляет почти в 20 раз меньше энергии, чем обычный, и потребляет только солнечную энергию.
Изготовить один такой дом можно всего за один день. Это позволяет сделать специально разработанная конструкция, многие элементы которой создаются с помощью робота и 3D-печати.
В доме есть мебель, укомплектованная кухня со встроенной энергосберегающей бытовой техникой, система вентиляции, тепловой насос, камера и термостат. Также он оснащен проектором со 100-дюймовым экраном, акустической системой, интернетом и умным замком со сканером отпечатков пальцев.
Для того, чтобы собрать пять домов на украинской линии производства, сегодня нужны 15 работников и один месяц времени.
Коммуникации дома объединены в сеть Internet Of Things. Всем можно удобно управлять со смартфона владельца. Каждый PassivDom имеет встроенную GSM-сигнализацию и возможность наблюдать за домом на видео через смартфон.
Гарантия на сохранение тепловых характеристик материалов составляет 40 лет. Минимальный срок эксплуатации дома – 20 лет. Также производитель предоставляет 5 лет гарантии на все элементы здания: стены, мебель, технику.
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