Между какими авто выбирают покупатели (инфографика)

Покупатели автомобилей — даже те, кто уже четко определился, какую марку/модель покупать, все равно имеют план Б — запасные варианты.
Аналитический Центр Auto.Ria исследовал, между какими марками покупатели новых авто колеблются чаще всего.
Полностью совпадают альтернативы у сторонников Hyundai и Nissan, а также у тех, кто присматривался к автомобилям Skoda и Peugeot. Покупатели этих брендов одинаково симпатизируют Renault, KIA и Toyota, которых они и выбрали своими запасными вариантами.
Взаимная дружба наблюдается между покупателями KIA и Renault. Только они взаимно выбирают друг друга в качестве альтернативы чаще всего.
Самым популярным запасным вариантом оказались автомобили Toyota — на них заглядывались все, кто подбирал себе BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan, Renault, Volkswagen, Peugeot.
А вот Nissan и Citroen в качестве замены рассматриваются довольно редко. По крайней мере, среди покупателей самых популярных марок они ни разу не попали в ТОП-3 запасных варианта.
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