Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины

Илон Маск заявил на встрече с акционерами о создании автомобиля-субмарины.
Об этом сообщает издание Esquire.
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Вопрос о возможности создания подобного автомобиля ему задал один из участников встречи. Глава компании Tesla назвал его “забавным” и добавил, что инженеры компании действительно разработали конструкцию машины-подводной лодки, как в десятом фильме о Джеймсе Бонде “Шпион, который меня любил”.
Маск добавил, что покупателей у такого автомобиля будет мало, “однако это будут энтузиасты”. Он допустил, что изготовит один выставочный образец.
В 2013 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме об агенте 007. Он заплатил за лот 616 тысяч фунтов стерлингов, или 997 тысяч долларов по курсу того времени, однако позже разочаровался в покупке, так как машина на самом деле не превращалась в подводную лодку.
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