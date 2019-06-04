В Германии продали 5G-частоты за 6 млрд евро

Четыре немецкие компании приобрели частоты 5G на общую сумму почти 6,6 миллиарда евро на аукционе в Майнце, который длился более 12 недель и завершился в среду.
Больше всего за частоты для сверхбыстрого мобильного интернета заплатила компания Deutsche Telekom – около 2,17 миллиарда евро. Vodafone заплатила 1,88 миллиарда евро, Telefónica – 1,42 миллиарда евро, а Drillisch согласилась отдать 1,07 миллиарда евро.
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Предполагалось, что общая стоимость проданных 5G-частот составит от 3 до 5 млрд евро. Одной из причин этого стало большее количество участников аукциона. На предыдущем аукционе по продаже частот в 2015 году приняли участие три компании. Тогда они заплатили 5,08 миллиарда евро.
Аукцион по продаже частот 5G в ФРГ начался 19 марта. Заявки на их покупку представители четырех компаний подавали одновременно. В ходе торгов участники от каждой из компаний находились в отдельных комнатах и не имели права общаться между собой – связь с внешним миром ограничивалась только коммуникацией с главным офисом своей компании.
Аукцион проходил на фоне разногласий между Германией и Соединенными Штатами, которые связаны с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei. Эта компания не принимала участия в торгах, однако ее оборудование используется немецкими телекоммуникационными компаниями в их инфраструктуре.
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