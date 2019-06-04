Bentley представила роскошного соперника Rolls-Royce

Автопроизводитель роскошных автомобилей официально раскрыл подробности совершенно нового Bentley Flying Spur. Седан третьего поколения переехал на новую платформу и получил некоторые инновации в техническом оснащении.
Bentley надеется утвердиться в качестве лидера на рынке ультра-класса люкс в преддверии появления нового Rolls-Royce Ghost в следующем году и заявляет, что создал автомобиль, который отвечает уровню и стилю Bentley. Это позволит им сохранить постоянных клиентов, предлагая современный дизайн, и соблазнить новое поколение покупателей.
Bentley утверждает, что новый Flying Spur объединяет с предшественником только имя, имея в виду новое шасси, подвеску, двигатель W12 и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Большая часть новых настроек и компонентов Flying Spur используется совместно с Continental GT, выпущенным в прошлом году. Несмотря на идентичную основу, Flying Spur и Continental, в виде платформы MSB, которая также используется в Panamera, Bentley стремился развести эти две модели не только по разнице в форме кузова, но и по ряду более тонких деталей дизайна.
Flying Spur будет выпущен со знакомым двигателем Bentley с двойным турбонаддувом W12, переработанным для этого поколения. 6,0-литровый агрегат производит 626 л.с. и 900 Нм крутящего момента, ускоряя автомобиль с 0-90 км/час за 3,7 с, на 0,7 с быстрее, чем его предшественник. Максимальная скорость составляет 330 км/час. Он совмещен с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая обещает обеспечить «плавное и улучшенное ускорение, более быстрые переключения передач и улучшенную экономию топлива».
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