В КГГА рассказали, когда в Киеве вырастут цены на воду

В столице тарифы на холодную воду и водоотвод пока повышать не будут. Рост стоимости услуги может произойти в январе 2020 года.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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“Тарифы в столице на холодную воду не меняются. Недавно рассматривали перспективы на 2020 год, обсуждали предложения Киевводоканала по поднятию тарифов на 26 процентов, – говорит Петр Пантелеев. – Но мы договорились, что они будут работать над уменьшением стоимости тарифа.”
Как пояснил в комментарии «Вечернему Киеву» генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, специалисты предприятия обосновали повышение на 26 процентов. Состоялись общественные слушания. Сейчас расчеты, с замечаниями КГГА об уменьшении размера стоимости некоторых составляющих тарифа, направлены нацрегулятору (НКРЭКУ) для обработки.
“Принцип повышения тарифа довольно прост: учитываются рост цен на реагенты, электроэнергию, топливо, минимальной зарплаты, – говорит Дмитрий Новицкий. – Ведь работать в нашей отрасли с тем уровнем зарплаты, который был, – тяжело. Уволились сначала сварщики, младшие инженеры, водители. Но после корректировки тарифов в марте, люди начали возвращаться на предприятие. Готовясь к следующему повышению, будем оптимизировать некоторые наши расходы.”
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