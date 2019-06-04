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Кабмин согласовал Стратегию “Укрзализныци” на 2019-2023 годы

Кабмин согласовал Стратегию “Укрзализныци” на 2019-2023 годы

Кабинет министров согласовал стратегию акционерного общества “Укрзализныця” на 2019-2023 годы.

Такое решение было принято на заседании правительства.

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В частности, документ предусматривает создание благоприятных условий для удовлетворения качественных и количественных требований государства к железнодорожным перевозкам. Он также будет способствовать удержанию прочной финансовой стабильности компании, обеспечению безопасности перевозок и ряду других требований.

Вместе с этим КМУ утвердил еще два постановления, которые касаются положения о правлении акционерного общества “Укрзализныця” и основных принципов осуществления государственной собственности в отношении акционерного общества “Укрзализныця”.

По материалам Економічна Правда
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