Кабмин согласовал Стратегию “Укрзализныци” на 2019-2023 годы

Кабинет министров согласовал стратегию акционерного общества “Укрзализныця” на 2019-2023 годы.
Такое решение было принято на заседании правительства.
Читайте также: В правительстве пригрозили увольнениями за ужасные поезда
В частности, документ предусматривает создание благоприятных условий для удовлетворения качественных и количественных требований государства к железнодорожным перевозкам. Он также будет способствовать удержанию прочной финансовой стабильности компании, обеспечению безопасности перевозок и ряду других требований.
Вместе с этим КМУ утвердил еще два постановления, которые касаются положения о правлении акционерного общества “Укрзализныця” и основных принципов осуществления государственной собственности в отношении акционерного общества “Укрзализныця”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На Киевщине построили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крышеВчера, 20:42 - 1529 8
Huawei тестирует российскую альтернативу Android14 ч. назад - 1088 6
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияОколо часа назад - 774 5
Супрун назвала достижения электронной медицины в Украине8 ч. назад - 502 3
В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мосту5 ч. назад - 735 3
В Пенсионном фонде рассказали обо всех вариантах получения электронного пенсионного удостоверенияВчера, 20:00 - 9550
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизуВчера, 19:05 - 5708 1
Межбанк: взлет курса - что пошло не так на межбанкеВчера, 18:15 - 4434
Межбанк: почему реален обвал котировок4 ч. назад - 2381 1
Субсидиантам выставляют большие долги6 ч. назад - 2329 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1337
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1157
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6500 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1689
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5522 9