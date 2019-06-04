В правительстве пригрозили увольнениями за ужасные поезда

Руководителей депо, выпускающих в рейсы пассажирские поезда в ненадлежащем техническом состоянии, надо увольнять.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

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“Я не вмешиваюсь в управление компании (“Укрзализныця” – ред.), но тех руководителей депо, которые выпускают на линии подвижной состав – который мы потом видим в СМИ, люди публикуют – я думаю, что таких руководителей надо просто очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей. Этот вопрос к управлению. Собирайте нормальных людей, которые бы понимали, что то, что они выпускают на линию – это то, чем они сами бы хотели пользоваться”, – отметил Премьер.

По его словам, правительство создало все необходимые условия для того, чтобы компания “Укрзализныця” была эффективной.

При этом он добавил, что в разгар сезона отпусков украинцам иногда приходится путешествовать в “ужасных” условиях.