Уровень задолженности по больничным достиг 1,3 млрд грн, над ее погашением сейчас работает правительство.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
“Сверх плана более 7 млрд грн поступило от единого социального взноса. В результате Пенсионный фонд полностью выполняет свой бюджет, даже с небольшим профицитом, и Фонд социального страхования, получивший более 700 млн грн сверх плана средств, имеет задолженность 1,3 млрд грн. Мы увидели злоупотребления и предложили принять меры в отношении тех региональных руководителей, которые это допустили, предложили усилить контроль и проверки обоснованности выдачи больничных … Погасить долги и выплатить больничные – мы это сделаем”, – отметил министр социальной политики Украины Андей Рева.
По его словам, проблема с задолженностью была спровоцирована тем, что количество выданных больничных листов в отдельных областях внезапно увеличилось на 40-50% из-за того, что на целом ряде предприятий в январе до 40% штатных работников “были отправлены работодателем на больничные” – очевидно, чтобы не платить из собственного кармана людям за простой предприятия.
При этом он добавил, что в ситуации с выдачей больничных имеет место фальсификация документов.
“Сейчас мы принимаем некоторые меры для того, чтобы эту проблему решить. У нас есть механизмы”, – добавил Рева. При этом он подчеркнул, что решение проблемы с задолженностью задерживается еще и из-за неэффективности действий руководства Фонда социального страхования.
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