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Уровень задолженности по больничным достиг 1,3 млрд грн

Уровень задолженности по больничным достиг 1,3 млрд грн

Уровень задолженности по больничным достиг 1,3 млрд грн, над ее погашением сейчас работает правительство.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Сверх плана более 7 млрд грн поступило от единого социального взноса. В результате Пенсионный фонд полностью выполняет свой бюджет, даже с небольшим профицитом, и Фонд социального страхования, получивший более 700 млн грн сверх плана средств, имеет задолженность 1,3 млрд грн. Мы увидели злоупотребления и предложили принять меры в отношении тех региональных руководителей, которые это допустили, предложили усилить контроль и проверки обоснованности выдачи больничных … Погасить долги и выплатить больничные – мы это сделаем”, – отметил министр социальной политики Украины Андей Рева.

По его словам, проблема с задолженностью была спровоцирована тем, что количество выданных больничных листов в отдельных областях внезапно увеличилось на 40-50% из-за того, что на целом ряде предприятий в январе до 40% штатных работников “были отправлены работодателем на больничные” – очевидно, чтобы не платить из собственного кармана людям за простой предприятия.

При этом он добавил, что в ситуации с выдачей больничных имеет место фальсификация документов.

“Сейчас мы принимаем некоторые меры для того, чтобы эту проблему решить. У нас есть механизмы”, – добавил Рева. При этом он подчеркнул, что решение проблемы с задолженностью задерживается еще и из-за неэффективности действий руководства Фонда социального страхования.

По материалам УНН
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