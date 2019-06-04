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На реконструкцию аэропорта в Виннице планируют потратить 2,2 млрд грн

На реконструкцию аэропорта в Виннице планируют потратить 2,2 млрд грн

Коммунальное предприятие Аэропорт Винница объявило тендер на реконструкцию аэродрома ожидаемой стоимостью 998,11 млн грн.

Соответствующее объявление размещено в системе ProZorro.

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На реконструкцию аэропорта в Виннице планируют потратить 2,2 млрд грн. Модернизация позволит увеличить пассажиропоток, разнообразить направления полетов, а также заложит основу для создания логистического хаба. В первую очередь строительства инвестируют 1,01 млрд грн, во вторую — 1,19 млрд грн.

В 2019 году запланировано профинансировать такие мероприятия:

  • реконструкцию покрытия взлетно-посадочной полосы;
  • реконструкцию рулежной дорожки № 3;
  • частичную реконструкцию перрона;
  • освещение перрона первой очереди (проведут путем реконструкции существующих мачт);
  • обновление водосточной системы и очистительных сооружений в районе части перрона и летной зоны;
  • обновление светосигнального оборудования второй категории из одного направления (МКлос-3/2);
  • радиотехническое обеспечение полетов, радиомаячные системы посадки второй категории из одного направления (МК пос-312) и DVOR/DME;
  • метеообеспечение;
  • инженерные сети электроснабжения и связи;
  • реконструкцию РП-32;
  • прокладку кабельной сети 10 кВ от ПС «Восточный».
По материалам Центр транспортных стратегий
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