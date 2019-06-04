Коммунальное предприятие Аэропорт Винница объявило тендер на реконструкцию аэродрома ожидаемой стоимостью 998,11 млн грн.

Соответствующее объявление размещено в системе ProZorro.

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На реконструкцию аэропорта в Виннице планируют потратить 2,2 млрд грн. Модернизация позволит увеличить пассажиропоток, разнообразить направления полетов, а также заложит основу для создания логистического хаба. В первую очередь строительства инвестируют 1,01 млрд грн, во вторую — 1,19 млрд грн.

В 2019 году запланировано профинансировать такие мероприятия: