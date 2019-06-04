В Украине разрешили строить лифты в подземные паркинги

Изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию автостоянок и гаражей, которые вступают в силу с 1 июля, разрешают проектировать лифты из общественных зданий в подземные паркинги под ними.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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«Ранее, согласно нормам, в общественных заведениях в подземные паркинги можно было проектировать только лестницы. А чтобы построить лифт в подземный паркинг, нужно обязательно получать отклонения от государственных строительных норм. Поэтому мы пересмотрели требования ГСН и разрешили проектировать лифты с первого этажа общественных зданий в паркинг, но при обязательном соблюдении необходимых противопожарных требований. Норма начнет действовать с 1 июля этого года», – сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По словам Парцхаладзе, такие изменения повысят комфорт людей в пользовании общественными заведениями с подземными паркингами.

Согласно изменениям в ГСН, допускается сообщение лифтами с первым этажом общественного здания подземного гаража, расположенного в цокольном или в подвальном или подземном этаже.

Обязательное условие – устройство противопожарных тамбур-шлюзов 1-го типа – с подпором воздуха при пожаре не менее 20 Па. Такие тамбур-шлюзы размещаются перед шахтами лифтов.