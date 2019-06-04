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В DOU.UA составили портрет украинского IT-специалиста 2019 года

В DOU.UA составили портрет украинского IT-специалиста 2019 года

Украинское издание DOU.UA провело очередной опрос среди украинских «айтишников» (в этом году поучаствовало 9387 человек) и составило обновленный «Портрет IT-специалиста».

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Согласно исследованию:

  • Средний возраст украинского IT-специалиста. Молодые (до 25 лет) работают разработчиками и нетехническими специалистами (HR, PR, Sales), а специалистов в возрасте от 35 лет больше среди топ-менеджеров, сисадминов и ПМ-ов. Доля женщин выросла незначительно — всего на 1%, при этом каждая третья женщина относится к категории Junior, а Senior-специалисток только 12%, и это в два раза меньше, чем мужчин.
  • Города. 67% IT-специалистов живут в Киеве, Харькове и Львове. Доля Киева уменьшилась на 3% за год и на 5% с 2016 года. А количество специалистов в Львове наоборот выросло с 12% до 15%.
  • Возраст и опыт респондентов. Лишь 1% IT-специалистов в возрасте от 30 лет имеют опыт в IT меньше года. Чаще всего «айтишники» в прошлом году приходили в IT в возрасте 21-25 лет — таких 6%. В среднем разработчики и тестировщики имеют опыт от 3 до 5 лет. В Киеве работают более опытные разработчики, чем в Харькове, Львове и Днепре — у последних доля девелоперов с опытом до 2 лет составляет 42%, 45% и 48% соответственно.
  • Распределение по рангам. В Киеве доля джуниоров составляет 22%, в то время как во Львове она достигает 33%. 10% Senior-специалистов за свою карьеру работали только в одной компании, как и большинство Junior-ов. Middle специалисты в среднем насчитывают по два-три работодателя, Senior и Lead — три-четыре.
  • Зарплаты. Высокие зарплаты интересуют женщин и мужчин почти в одинаковой степени — 60% и 64% соответственно. При этом 70% джуниоров выбрали IT из-за высокого дохода, а вот среди сеньоров и тимлидов таких только 53%. При выборе новой работы IT-специалисты руководствуются зарплатой, интересом к задачам и возможностью профессионального роста. Последний аспект больше всего интересует именно Junior-специалистов (72%) и снижается с получением более высоких должностей: среди Middle специалистов дальнейшая карьера волнует 63%, а среди Senior и Lead — 51%.
По материалам ITC.ua
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