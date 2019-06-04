В DOU.UA составили портрет украинского IT-специалиста 2019 года

Украинское издание DOU.UA провело очередной опрос среди украинских «айтишников» (в этом году поучаствовало 9387 человек) и составило обновленный «Портрет IT-специалиста».
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Согласно исследованию:
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