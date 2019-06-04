Магистральные газопроводы Украины передадут Нафтогазу

В Кабинете министров Украины определили модель отделения газотранспортной системы Украины от НАК Нафтогаз.

Процесс пройдет по схеме ownership unbundling.

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В правительстве также решили, что после включения структуры по управлению оператором ГТС в Нафтогаз она в обязательном порядке должна быть выведена не позднее 1 января 2020 года.

Таким образом, новый контракт на транзит газа с Газпромом заключит уже новая управляющая украинской ГТС структура.

В 2016 году премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление, по которому в Украине создадут ПАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ). 100% акций предприятия будут принадлежать государству, права на корпоративное управление получает Минэнергоугля.

До конца 2019 года МГУ должно было находиться в составе Нафтогаза и отвечать за организационные вопросы подготовки к последующему выделению ГТС. Чуть позже предприятие получит право управления активами украинской ГТС.

Постановление правительства от 5 июня 2019 года предписывает Минэнергоугля, Минэкономразвития, НКРЭКУ и АМКУ разработать до 20 июня проект акта о временной передаче Нафтогазу полномочий по корпоративному управлению МГУ.

Этот акт должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от Нафтогаза к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.