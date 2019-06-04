Расходы на зарплату аппарата Нафтогаза выросли в 10 раз с 2016 года - Кистион

Расходы на заработную плату работникам аппарата НАК “Нафтогаз Украины” выросли в 10 раз с 2016 года.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время часа вопросов к правительству в парламенте 7 июня.
“Если посмотреть, сколько финансовых ресурсов тратится только на содержание аппарата Нафтогаза, то с 2016 года эти средства увеличились в 10 раз. Если было 800 млн (грн – ред.), то только на аппарат в виде зарплаты тратится более 3,5 миллиарда (грн – ред.)”, – сказал он.
Он добавил, что, благодаря решению правительства, Нафтогаз, начиная с 2016 года, стал прибыльной компанией.
“Если проанализировать эффективность использования финансовых ресурсов по НАК “Нафтогаз” и вопрос дефицита финансовых ресурсов на закупку газа в период низкой цены, я думаю, что это вопрос к креативному менеджменту Нафтогаза. Компания прибыльна, где финансы?” – заметил Кистион.
Чиновник также добавил, что в последние годы НАК Нафтогаз не утверждает финансовый план: “Думаю, что здесь есть вопрос, над которым нужно работать и нардепам, и правоохранительным органам”.
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