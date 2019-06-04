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Из-за жары в столице ограничили движение грузовиков

Из-за жары в столице ограничили движение грузовиков

В связи с повышением температуры воздуха в Киеве вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

“Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 °C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации”, – говорится в сообщении.

С какой целью вводится ограничение:

  • С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды.

На какое время вводится ограничение:

  • С 12:00 до 18:00.
  • Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.
По материалам Finance.UA
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