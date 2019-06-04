В России готовятся запретить майнинг криптовалют

Госдума России может ввести административную ответственность за майнинг криптовалют, создаваемых на открытых блокчейнах, таких как, например, биткоин.
Глава комитета нижней палаты парламента РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что запрет примут до конца месяца.
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«Отмечу, что действия с криптовалютой, необусловленные российским законодательством, будут считаться нелегитимными. Это значит, что „майнить“, организовывать выпуск, обращение, создавать пункты обмена этих инструментов будет запрещено. За это будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Мы считаем, что криптовалюты, созданные на открытых блокчейнах — биткойны, эфиры и т. д., являются нелегитимными инструментами», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что, несмотря на запрет майнинга в России, владеть биткоинами все же можно, если они были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах продажи и обмена, но не на территории России.
Помимо этого Аксаков считает, что «сейчас накапливается критическая масса действий и операций, которые позволят биткоину опять стать популярным». Поскольку главной проблемой блокчейна остается скорость проведения транзакций, как только скорость увеличится, интерес к биткойну опять может вернуться.
Аксаков напомнил, что принятие закона «О цифровых финансовых активах» «подвисло» из-за требований FATF по регулированию действующих криптовалют, таких как биткойн и эфириум. Тем не менее, закон будет принят в июне до окончания весенней сессии, добавил он.
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