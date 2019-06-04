Безвиз: за 2 года Укрзализныця перевезла в ЕС 1,6 млн пассажиров (инфографика)

За два года действия безвиза Укрзализныця перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно. Сейчас компания работает над расширением маршрутной сети в западном направлении.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

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«Прямой пассажиропоток в сообщении Украина – ЕС за два года действия безвиза составил 980 тыс. пассажиров, обратно – 615 тыс. Укрзализныця гибко реагирует на спрос и предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны. Железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу, Словакию, Болгарию», – отметил Евгений Кравцов.

Статистика перевозки:

За 2016 год, до безвиза, было перевезено 62 тыс. пассажиров.

За 2018 год – 821 тыс. пассажиров.

С начала этого года уже перевезено в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров.

В графике движения поездов на 2018/2019 год предусмотрено курсирование 21 пассажирского поезда в сообщении Украина – страны ЕС:

№ 31/32 Киев – Рига один раз в четыре дня;

№ 33/34 Будапешт – Мукачево ежедневно

№ 36/35 Одесса – Перемышль ежедневно

№ 52/51 Львов – Вроцлав с беспересадочным вагоном Киев – Вроцлав ежедневно

№ 67/68 Киев – Варшава ежедневно

№ 90/89 Львов – Перемышль (в отдельные дни)

№ 381/380 Бухарест – Вадул Сирет ежедневно

№ 1385/1384 Сучава – Вадул Сирет ежедневно

№ 451/1003-1004/452 Минск – Варна (летом в отдельные дни)

№ 705/706 Киев – Перемышль ежедневно

№ 715/716 Киев – Перемышль ежедневно

№ 960/961, № 962/963 Кошице – Мукачево ежедневно

№ 8860/8863 Чоп – Чиерна над Тисой ежедневно

№ 8862/8861 Чоп – Кошице ежедневно

№ 32510/32519, 32516/32513, 32520/32529, 32526/32523 и 32530/32539 Захонь – Чоп ежедневно

№ 32512/32521 Захонь – Мукачево ежедневно.

Беспересадочные вагоны:

Киев – Кошице в составе поездов № 81/8861-8862/108/30 ежедневно,

Киев – Вена в составе поездов № 749/145/32519/140-147/32510/146/750 ежедневно,

Киев – Вроцлав в составе поездов № 749/51-52/750 ежедневно,

Киев – Бухарест в составе поездов № 117/959/381-380/960/118 один раз в неделю,