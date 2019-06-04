Безвиз: за 2 года Укрзализныця перевезла в ЕС 1,6 млн пассажиров (инфографика)

За два года действия безвиза Укрзализныця перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно. Сейчас компания работает над расширением маршрутной сети в западном направлении.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
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«Прямой пассажиропоток в сообщении Украина – ЕС за два года действия безвиза составил 980 тыс. пассажиров, обратно – 615 тыс. Укрзализныця гибко реагирует на спрос и предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны. Железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу, Словакию, Болгарию», – отметил Евгений Кравцов.
Статистика перевозки:
В графике движения поездов на 2018/2019 год предусмотрено курсирование 21 пассажирского поезда в сообщении Украина – страны ЕС:
Беспересадочные вагоны:
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