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Государство ежемесячно возвращает на 3 млрд грн НДС больше, чем в прошлом году - ГФС

Государство ежемесячно возвращает на 3 млрд грн НДС больше, чем в прошлом году - ГФС

В течение января-мая 2019 года налогоплательщикам возмещено более 70 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщил и.о. Председателя ГФС Александр Власов, передает пресс-служба ГФС.

«Мы фиксируем положительную динамику возмещения налога на добавленную стоимость. Так, сумма нынешнего возмещения на 28%, или почти на 15,4 млрд грн превышает соответствующий показатель прошлого года. Среднемесячная сумма возврата налога плательщикам составляет 14 млрд грн. Это на 3 млрд грн. больше, чем в прошлом году», – рассказал Александр Власов.

По его словам, заявки на возмещение в среднем выросли до 12,4 млрд грн, то есть больше на 1,5 млрд грн.

В мае 2019 года плательщикам было возвращено 12,9 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с маем прошлого года этот показатель вырос на 15,2%, или на 1,7 млрд гривен.

По материалам Finance.UA
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