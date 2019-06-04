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Jaguar отзывает электрические кроссоверы I-PACE

Jaguar отзывает электрические кроссоверы I-PACE

Отсутствие беспроводных обновлений вынудило Jaguar отозвать I-PACE для решения проблемы программного обеспечения, связанной с отказом системы торможения.

Проблема может возникнуть у 3083 автомобилей, выпущенных за последний год.

Согласно описанию проблемы, рекуперативная система электромобиля может выйти из строя, что приведет к увеличению задержки между тем, как водитель тормозит и как транспортное средство замедляется.

Средством исправления будет только обновление программного обеспечения в дилерских центрах. Это яркий пример того, насколько важными могут быть обновления программного обеспечения по беспроводной сети в наше время.

Кроссовер Jaguar I-PACE получил два электродвигателя над каждой из осей суммарной мощностью около 400 л.с., которые позволяют автомобилю разгоняться с 0 до 100 км / ч за 4,8 секунды, набирая максимум 200 км / ч. Батарея емкостью 90 кВт / ч обеспечивает запас хода 470 км по циклу WLTP.

По материалам НВ
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