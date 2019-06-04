Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Инфляция в Венесуэле с начала 2019 года превысила 900%.
Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
“Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января этого года – ред.) – 905,6%”, – сказал он.
В годовом выражении (исчисляемом с июня прошлого года) рост цен оказался на уровне в 815 000 процентов.
Напомним, в августе прошлого года в Венесуэле началась деноминация. С купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту – суверенный боливар – к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть.
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