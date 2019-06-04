0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Инфляция в Венесуэле с начала 2019 года превысила 900%.

Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

“Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января этого года – ред.) – 905,6%”, – сказал он.

В годовом выражении (исчисляемом с июня прошлого года) рост цен оказался на уровне в 815 000 процентов.

Напомним, в августе прошлого года в Венесуэле началась деноминация. С купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту – суверенный боливар – к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.