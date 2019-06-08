ЕБРР выделит Киеву 180 млн евро на закупку трамваев, вагонов метро и капремонт моста Метро

Киев намерен привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 180 млн евро на обновление транспортной инфраструктуры.
Об этом написал в фейсбуке замглавы Киевгорадминистрации Дмитрий Давтян со ссылкой на договор о подготовке финансирования, подписанный мэрией с ЕБРР.
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Деньги пойдут на:
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