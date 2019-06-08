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ЕБРР выделит Киеву 180 млн евро на закупку трамваев, вагонов метро и капремонт моста Метро

ЕБРР выделит Киеву 180 млн евро на закупку трамваев, вагонов метро и капремонт моста Метро

Киев намерен привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 180 млн евро на обновление транспортной инфраструктуры.

Об этом написал в фейсбуке замглавы Киевгорадминистрации Дмитрий Давтян со ссылкой на договор о подготовке финансирования, подписанный мэрией с ЕБРР.

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Деньги пойдут на:

  • 50 млн евро – закупку вагонов метро,
  • 60 млн евро – закупку трамваев,
  • 10 млн евро – реконструкцию трамвайной линии и остановки “Контрактовая площадь”,
  • 60 млн евро – капремонт моста “Метро”.
По материалам Олигарх Медиа
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