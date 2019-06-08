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С сентября заработают новые нормы строительства асфальтобетонных дорог, - Минрегион

С сентября заработают новые нормы строительства асфальтобетонных дорог, - Минрегион

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования. В частности, введено рекомендательное требование – применять модифицированные битумы при укладке асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс.

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“Вводимм требования, чтобы новые украинские дороги из асфальтобетона строились качественными и надежными. Рекомендуемая норма – проектировать трассы с применением модифицированных битумов при укладке 2-х верхних слоев дорожного покрытия. Благодаря их применению новые асфальтобетонные трассы могут прослужить на 20% дольше”, – говорится в сообщении.

Речь идет именно о 2 верхних слоях дорожного покрытия.

По подсчетам экспертов, такие изменения позволят:

  • до 20% повысить срок службы дорог с асфальтобетонным покрытием,
  • улучшить их прочность и надежность в целом.

Соответствующая норма ГСН вступает в действие уже с сентября.

Модифицированные битумы позволят сделать дороги более прочными, долговечными и устойчивыми к перепадам температур, что для Украины весьма актуально.

Если сегодня средний срок службы дорог составляет около 10 лет, то благодаря этим изменениям они прослужат еще на 2-3 года больше. При том, что обустройство такого более эффективного покрытия на дорогах обойдется в 10% дороже.

Благодаря своим физическим свойствам модифицированные битумы:

  • предотвращают разрушение дорожного покрытия под воздействием различных температур,
  • характеризуются высокой тепло- и морозостойкостью, а также эластичностью.
По материалам Finance.UA
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