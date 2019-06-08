Toyota планирует выпустить десять электрокаров за ближайшие пять лет (фото)

Компания Toyota планирует выпустить десять электрокаров за ближайшие пять лет, до 2024-го.
Об этом сообщил руководитель отдела исследований Toyota Шигеки Тераши.
По его словам, первыми электромобилями марки станут двухместные компакты, выпущенные на японском рынке в честь старта олимпиады в стране в 2020 году. Всего будет три разных модели.
Это будут ситикары с запасом хода до 100 км, удобные для передвижения городскими улочками. Среди них трицикл, ранее известный как Toyota i-Road. О двух других данных пока нет.
Всего японская компания планирует выпустить минимум 10 новых моделей. Пока в виде макетов были представлены три кроссовера, два минивэна, седан и три ситикара.
В рамках такой масштабной переориентации компании на электрокары, Toyota готовится закупать твердотельные аккумуляторы и создать новую платформу e-TNGA. Последнюю разрабатывает консорциум из девяти производителей, включая Subaru, Mazda, Suzuki и Daihatsu.
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