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Toyota планирует выпустить десять электрокаров за ближайшие пять лет (фото)

Toyota планирует выпустить десять электрокаров за ближайшие пять лет (фото)

Компания Toyota планирует выпустить десять электрокаров за ближайшие пять лет, до 2024-го.

Об этом сообщил руководитель отдела исследований Toyota Шигеки Тераши.

По его словам, первыми электромобилями марки станут двухместные компакты, выпущенные на японском рынке в честь старта олимпиады в стране в 2020 году. Всего будет три разных модели.

Это будут ситикары с запасом хода до 100 км, удобные для передвижения городскими улочками. Среди них трицикл, ранее известный как Toyota i-Road. О двух других данных пока нет.

Всего японская компания планирует выпустить минимум 10 новых моделей. Пока в виде макетов были представлены три кроссовера, два минивэна, седан и три ситикара.

В рамках такой масштабной переориентации компании на электрокары, Toyota готовится закупать твердотельные аккумуляторы и создать новую платформу e-TNGA. Последнюю разрабатывает консорциум из девяти производителей, включая Subaru, Mazda, Suzuki и Daihatsu.

По материалам ТСН
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