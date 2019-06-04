Британцы составили рейтинг самых дальнобойных электрокаров

В Великобритании протестировали 15 электрокаров, которые доступны на местном авторынке, и составили рейтинг наиболее дальнобойных.
Результаты собственных испытаний опубликовало издание WhatCar.
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В сообщении отмечается, что на тесты не попала Tesla Model 3 – электрокар только появился на рынке Англии и его не удалось сравнить на практике с другими моделями.
В целом же рейтинг выглядит следующим образом:
15. Volkswagen e-Up. Реальный запас хода: 107 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 2,2.
14. Hyundai Ioniq Electric. Реальный запас хода 188 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 2,4.
13. Volkswagen e-Golf. Реальный запас хода: 188 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 2.
12. BMW i3 94Ah. Реальный запас хода: 195 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,9.
11. Nissan Leaf. Реальный запас хода: 206 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,7.
10. Renault Zoe Q90. Реальный запас хода: 213 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,7.
9. Renault Zoe R110. Реальный запас хода: 235 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,8.
8. Hyundai Kona Electric 39 kWh. Реальный запас хода: 254 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 2,2.
7. BMW i3 120Ah. Реальный запас хода: 266 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 2.
6. Audi E-tron. Реальный запас хода: 316 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,2.
5. Tesla Model S 75D. Реальный запас хода: 328 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,5.
4. Tesla Model X 100D. Реальный запас хода: 373 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,2.
3. Kia e-Niro 64kWh. Реальный запас хода: 407 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 2,1.
2. Jaguar I-Pace. Реальный запас хода: 407 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 1,6.
1. Hyundai Kona Electric 64kWh. Реальный запас хода: 417 км. Расход киловатт-часов на 1 км: 2,2.
Как бы это ни было странно, но серийные электрокары Tesla смогли отхватить себе лишь четвертое и пятое места в рейтинге. Зато лидерами оказались модели марок Hyundai и Jaguar.
В рейтинге также нет Chevrolet Bolt, поскольку он не продается в Британии. По данным американцев, этот автомобиль проезжает на одном заряде 380 км.
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