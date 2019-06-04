Беларусь вернула почти полмиллиона тонн загрязненной нефти в Россию

Белорусский концерн “Белнефтехим” перекачал в Российскую Федерацию 450 тыс. тонн загрязненной нефти, которая попала в Беларусь по нефтепроводу “Дружба”.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Как сообщается, оператор магистрального нефтепровода “Гомельтранснефть Дружба” вытеснил некачественную нефть, которая содержала хлорорганику, в двух нитках трубопровода “Дружба”, и вернул ее реверсом на территорию России.

“Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей требованиям ГОСТ”, – говорится в сообщении.

В концерне отметили, что Беларусь начала транспортировать в польском направлении чистую нефть. Так, вечером 8 июня на пограничной польской перекачивающей станции “Адамово” была получена чистая нефть.