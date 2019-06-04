0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Беларусь вернула почти полмиллиона тонн загрязненной нефти в Россию

Беларусь вернула почти полмиллиона тонн загрязненной нефти в Россию

Белорусский концерн “Белнефтехим” перекачал в Российскую Федерацию 450 тыс. тонн загрязненной нефти, которая попала в Беларусь по нефтепроводу “Дружба”.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Читайте также: Грязная нефть: Россия договорилась о принципах компенсации ущерба

Как сообщается, оператор магистрального нефтепровода “Гомельтранснефть Дружба” вытеснил некачественную нефть, которая содержала хлорорганику, в двух нитках трубопровода “Дружба”, и вернул ее реверсом на территорию России.

“Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей требованиям ГОСТ”, – говорится в сообщении.

В концерне отметили, что Беларусь начала транспортировать в польском направлении чистую нефть. Так, вечером 8 июня на пограничной польской перекачивающей станции “Адамово” была получена чистая нефть.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.