"Грязная нефть": Россия договорилась о принципах компенсации ущерба

Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти по трубопроводу Дружба пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти.

Об этом сказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

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“Завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями. Достаточно эффективный, хороший день прошел, мы подписали протокол по итогам. Все стороны, все участники его завизировали, что является достаточно важным моментом”, – рассказал Сорокин.

Он уточнил, что конкретные суммы компенсаций сегодня не обсуждались, потому что для этого “еще слишком рано”.

“Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами”, – добавил замминистра.