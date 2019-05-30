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Саудовская Аравия заявила об угрозе для мировых поставок нефти

Саудовская Аравия заявила об угрозе для мировых поставок нефти

Террористические атаки в регионе Персидского залива могут поставить под угрозу мировые поставки нефти. Об этом заявил король Саудовской Аравии Салман, сообщает AFP.

“Мы подтверждаем, что террористические действия направлены не только против королевства и региона Персидского залива, но и против безопасности судоходства и мировых поставок нефти”, – сказал саудовский монарх на встрече Организации исламского сотрудничества в Мекке.

Король Салман призвал лидеров стран Персидского залива и арабских стран противостоять “преступным действиям” Ирана после того, как в результате диверсионных атак в Оманском море были повреждены четыре судна, два из которых были саудовскими нефтяными танкерами. Помимо этого, ключевой саудовский нефтепровод был перекрыт в результате ударов, нанесенных беспилотниками боевиков из Йемена.

Напомним. ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке.

Как известно, 22 апреля президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

По материалам Сегодня
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