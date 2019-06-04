Россиянам запретили эксплуатировать самолеты Руслан

Подольский райсуд Киева 28 мая арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании Волга-Днепр (Россия).
Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”, которая представляет интересы госпредприятия “Антонов”.
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В частности,суд арестовал самолеты:Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащих Авиакомпании “Волга-Днепр” (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).
Это было сделано в рамках уголовного производства по ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия).
Таким образом суд запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию.
Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных самолетов.
“По мнению ГП” Антонов “, следствия и суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления “, – отмечается в сообщении.
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