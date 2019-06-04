Аргентина и Бразилия планируют создать общую валюту

Аргентина и Бразилия рассматривают возможность создания единой валюты.
Об этом сообщила в четверг бразильская газета Globo.
По информации издания, соответствующие планы анонсировали в ходе встречи с деловыми кругами Аргентины во время визита в Буэнос-Айресе президент Бразилии Жаир Болсонару и министр экономики страны Паулу Гедес.
Как сообщила газета со ссылкой на источники в предпринимательских кругах, такой макроэкономический проект предлагался и ранее. По их мнению, он является естественным продолжением сближения политических позиций двух государств, где раньше у власти одновременно находились левые политические силы, которых теперь в Буэнос-Айресе и Бразилиа сменили правые.
Рабочее название будущей валюты — песо реал, составлено из названий нынешних денежных единиц южноамериканских республик (песо — валюта Аргентины, реал — валюта Бразилии). Дальнейшие переговоры на этот счет, как ожидается, продолжатся в рамках механизмов взаимодействия по линии деловых объединений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карту поляка теперь можно получить во всех странах мираВчера, 16:18 - 1742 7
Расходы на зарплату аппарата Нафтогаза выросли в 10 раз с 2016 года - Кистион3 ч. назад - 250 6
Украинской авиакомпании запретили летать9 ч. назад - 2785 4
В правительстве рассказали, что может повлиять на цены на газ для населения6 ч. назад - 293 3
Украина использует в четыре раза больше энергии, чем в среднем по ЕС3 ч. назад - 305 2
Во сколько украинцам обойдется новый дизель и газВчера, 19:02 - 25131
Украинской авиакомпании запретили летать9 ч. назад - 2785 4
Межбанк: коррекция курса доллара продолжится8 ч. назад - 2481
Audi презентовала внедорожник A6 Allroad нового поколения (фото)Вчера, 23:01 - 1553
Кличко рассказал, на каком этапе находится строительство метро на Виноградарь (видео)Вчера, 20:41 - 1407 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 897
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 859
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5234 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1532
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4821 9