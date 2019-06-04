ЕС утвердил новые ID-карты для своих граждан

Члены Европейского парламента 4 апреля утвердили новый регламент, устанавливающий общие стандарты безопасности для удостоверений личности и документов на жительство, выдаваемых гражданам ЕС.

Об этом сообщает ALDE Party.

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В настоящее время в ЕС в обращении находится более 250 различных версий удостоверений личности и видов на жительство с различными функциями безопасности, что повышает риск подделки или мошеннического использования документов.

Старые ID-карты будут заменять постепенно и их нельзя будет использовать через десять лет. Выдавать новые удостоверение начнут через два года

Что меняется:

Новые правила повысят безопасность удостоверений личности.

На новых удостоверениях будет находиться фотография человека, его два отпечатка пальцев на бесконтактном чипе.

ID-карты будут производить в формате кредитных карт, которые будут соответствовать минимальным стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации.