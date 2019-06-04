ЕС утвердил новые ID-карты для своих граждан

Члены Европейского парламента 4 апреля утвердили новый регламент, устанавливающий общие стандарты безопасности для удостоверений личности и документов на жительство, выдаваемых гражданам ЕС.
Об этом сообщает ALDE Party.
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В настоящее время в ЕС в обращении находится более 250 различных версий удостоверений личности и видов на жительство с различными функциями безопасности, что повышает риск подделки или мошеннического использования документов.
Старые ID-карты будут заменять постепенно и их нельзя будет использовать через десять лет. Выдавать новые удостоверение начнут через два года
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