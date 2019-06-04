0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

В Украине появится профессиональное предвысшее образование

В Украине появится профессиональное предвысшее образование

В четверг, 6 июня, Верховная Рада приняла законопроект О профессиональном предвысшем образовании.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Согласно закону, с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не будут набирать поступающих на «младшего специалиста».

По словам заместителя министра образования и науки Юрия Рашкевича, этот закон решает проблему колледжей и техникумов, которые после принятия закона о высшем образовании в 2014 году продолжили работать в системе высшего образования, однако не имели никакой нормативной базы.

Согласно закону, в рамках предвысшего образования отменяется ограничение по возрасту студентов, количеству предварительно полученных дипломов за бюджетные средства.

«Мы заложили возможность для поступления не только по результатам ВНО, но и на базе испытаний в заведении. Таким образом украинцы, которые давно закончили школу и сейчас хотят сменить профессию, смогут беспрепятственно поступить в заведение, и даже больше – получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства», – пояснил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минобразования
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.