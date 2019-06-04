В Украине появится профессиональное предвысшее образование

В четверг, 6 июня, Верховная Рада приняла законопроект О профессиональном предвысшем образовании.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Согласно закону, с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не будут набирать поступающих на «младшего специалиста».
По словам заместителя министра образования и науки Юрия Рашкевича, этот закон решает проблему колледжей и техникумов, которые после принятия закона о высшем образовании в 2014 году продолжили работать в системе высшего образования, однако не имели никакой нормативной базы.
Согласно закону, в рамках предвысшего образования отменяется ограничение по возрасту студентов, количеству предварительно полученных дипломов за бюджетные средства.
«Мы заложили возможность для поступления не только по результатам ВНО, но и на базе испытаний в заведении. Таким образом украинцы, которые давно закончили школу и сейчас хотят сменить профессию, смогут беспрепятственно поступить в заведение, и даже больше – получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства», – пояснил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.
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