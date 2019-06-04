Uber запустит вертолетное такси в Нью-Йорке

9 июля 2019 года компания Uber запустит в Нью-Йорке сервис вертолетных пассажирских перевозок Uber Copter.

Об этом пишет The New York Times.

Первые борты будут курсировать между Манхэттеном и аэропортом имени Кеннеди.

По данным издания, поездка обойдется пассажирам примерно в $200. При этом заказать ее смогут далеко не все желающие. Так, изначально воспользоваться сервисом смогут только клиенты, которые имеют статус Platinum и Diamond.

Сделать доступ к сервису ограниченным решили, вероятно, потому что он позволит серьезно сократить время поездки и будет популярным среди зажиточных пользователей. По дорогах общего пользования добраться от Манхэттена до Международного аэропорта имени Кеннеди можно за час, а если будут пробки – за 1,5-2 часа. В то же время перелет займет всего восемь минут.

В перспективе Uber планирует расширить список клиентов, которые могут заказать такси-вертолет, а также перечень доступных маршрутов.