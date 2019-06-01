Рада упростила экспорт украинских товаров в Евросоюз

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об имплементации законодательства Евросоюза в сфере технического регулирования, который должен упростить украинским компаниям экспорт товаров в страны ЕС.

За соответствующий закон №10183 проголосовали на заседании в четверг, 6 июня, 230 народных депутатов.

Как ожидается, после вступления в силу закона украинское законодательство в сфере лицензирования товаров для их дальнейшего экспорта в Европейский Союз значительно упростится. Кроме этого, закон уменьшит регуляторное бремя на производителей товаров.