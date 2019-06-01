НБУ прогнозирует подорожание электроэнергии с июля

Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию в Украине с июля на 25%, но не ожидает существенного влияния на общий индекс потребительской инфляции.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что вопрос внедрения рынка электроэнергии в Украине с 1 июля остается открытым.

“Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%, – сказал Сологуб. – Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала”.

Справка Finance.ua: